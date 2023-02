Premium Het beste van De Telegraaf

Geredde baby en moeder bieden hoop: ‘Ooit na 2 maanden nog vrouw uit puin gehaald’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Yigit Cakmak (8) werd na 52 uur uit de brokstukken bevrijd in de Turkse stad Hatay. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Tussen al het leed uit Turkije en Syrië door blijven reddingswerkers wonderen verrichten. Zo werden vrijdagochtend een baby en moeder na 90 uur levend van onder de brokstukken gehaald in het district Samandag, in de provincie Hatay. De zoektocht naar overlevenden is een race tegen de klok, maar het verleden leert dat mensen lang onder aardbevingspuin kunnen overleven. Al blijven dat uitzonderingen, zeggen experts.