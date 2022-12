Raadsel opgelost rond verlaten meisjesfiets, die tot massale uitruk leidde

Nadat op de Oostzanerrijweg een onbeheerde witte meisjesfiets was gevonden, werd een massale zoektocht gestart. Daarvoor werden veel politieagenten en duikers ingezet. Ook vanuit een helikopter werd gezocht. Intussen werd de eigenaar gevraagd contact op te nemen met de politie. Het leverde aanvankelijk niets op en het was voor de agenten een raadsel hoe de kinderfiets op die plek terecht was gekomen.

Later op de avond meldde de eigenaar zich alsnog. „De fiets was van een jong kind dat moe was geworden van het fietsen en bij haar moeder achterop was verdergegaan”, vertelt politiewoordvoerder Joey Brink. „Toen de moeder ’s avonds de fiets wilde ophalen, waren wij er al mee bezig. Eind goed, al goed dus. In dit soort gevallen nemen zoiets in elk geval heel serieus.”