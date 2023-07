NRZ slaat alarm om aantal jonge drenkelingen: ’Voer zwemles weer in op basisschool’

„Dat moet gewoon honderd procent worden”, stelt NRZ-directeur Titus Visser. „We zijn nu eenmaal een waterland en daarbij bestaan grote gevaren. Die kun je inperken als je kinderen vaardigheden bijbrengt die ze kunnen gebruiken als ze onverwacht te water raken.”

Visser reageert daarmee op cijfers die het CBS dinsdag naar buiten brengt over het aantal verdrinkingen in 2022. Dat waren 73 mensen die in open water, of in en om het huis om het leven kwamen; 7 minder dan een jaar eerder, maar in 2021 bleven veel Nederlanders tijdens vakantie thuis vanwege corona.

Accidentele verdrinking

Volgens CBS-onderzoeker Luuk Hovius kwamen de afgelopen tien jaar in ons land gemiddeld 86 mensen om het leven door accidentele verdrinking. „Bijna de helft van hen (45%) is 60 jaar of ouder, 8% jonger dan 10 jaar. Zo’n driekwart van dit soort verdrinkingen vond plaats in open water, zoals een sloot, rivier, meer of de zee. Zo’n 20% van de verdrinkingen gebeurde in en om het huis, bijvoorbeeld in het bad.”

Dat veel ouderen slachtoffer worden, komt volgens Hovius omdat de vergrijzing toeneemt en ze, als ze te water raken, fysiek minder snel in staat zijn zichzelf te redden. „Ook komen ze door instabiliteit vaker ten val en als dat dan bijvoorbeeld bij een gracht gebeurt, kunnen ze moeilijker op de kant komen.”

Risicogroep

Een grote risicogroep zijn ook migranten die niet zijn opgegroeid met water, constateert het CBS. „Bij kinderen onder de 10 jaar die in Nederland geboren zijn (de tweede generatie) met niet-Europese herkomst is het verdrinkingsrisico zelfs drie keer hoger. Het schoolzwemmen is een belangrijke factor geweest van het dalende aantal slachtoffers”, ziet Hovius. „Sinds dat eind jaren zestig vrijwel overal gegeven werd, zag je een daling in het aantal slachtoffertjes. Het heeft dus een positief effect, net zoals scholen aan de kust hun leerlingen bijvoorbeeld les geven in de werking van de zee met eb en vloed en hoe te handelen bij muien.”

Visser: „Mensen met een migratieachtergrond lopen inderdaad een groter risico om te verdrinken. Vooral bij kinderen en jongeren met een niet-westerse achtergrond is sterfte door verdrinking ruim negen tot tien keer zo hoog als onder tieners met een Nederlandse achtergrond. Dat moet anders en daarom hebben wij voor gemeenten een handreiking zwemveiligheid met praktische tips en adviezen. Ook met het COA zijn we een samenwerking aangegaan en we bieden nieuwkomers tot 35 jaar zwemlessen aan.”

Verkeersongeval

Naast accidentele verdrinkingen komen jaarlijks ook mensen door verdrinking om het leven door bijvoorbeeld een vervoersongeval of zelfdoding, constateert het CBS. Hovius: „In 2022 kwamen 39 mensen door verdrinking om het leven nadat een voertuig in het water was gereden (voornamelijk fiets of personenauto) en verder bij vervoersongevallen op het water met bijvoorbeeld een boot of kano.”