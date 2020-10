Premier IJsland schrikt zich wezenloos van aardbeving tijdens interview

De beving met een kracht van 5.7 in het zuidwesten van het eiland zorgde voor zover bekend niet voor gewonden of grote schade.

Jakobsdottir was in gesprek met een journalist van de Washington Post over de inspanningen van haar regering om het coronavirus onder controle te krijgen. Ze was de eerste schrik snel te boven. „Wel, dit is IJsland. Ik ben perfect in orde, het huis staat nog stevig. Dus maak je geen zorgen.”

Aardbevingen zijn niet ongewoon in IJsland, dat ligt op een aantal breukvlakken. Inwoners zijn het gewend dat de grond af en toe beweegt.