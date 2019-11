Burgertop Schiphol wil duurdere tickets

De circa honderd aanwezigen, voor- en tegenstanders van Schiphol-groei, discussieerden in kleine groepen over actuele knelpunten in de luchtvaart. Ⓒ De Telegraaf

WIJK AAN ZEE - De eerste zogeheten burgertop over de toekomst van Schiphol heeft zaterdag in Wijk aan Zee concrete ideeën aan de politiek opgeleverd. Een manifest aan kabinet en parlement is in de maak.