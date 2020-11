Neergeschoten priester Lyon ontwaakt uit coma

„Hij is gisteren (dinsdag, red.) uit zijn coma ontwaakt en begon vandaag weer te praten. Hij is in staat om een beetje te bewegen, maar hij heeft veel pijn”, vertelt Georges Vassilakis van het Grieks-orthodoxe bisdom. Volgens de religieuze leider gaat het evenwel nog niet goed met de gezondheid van het 52-jarige slachtoffer.

De Grieks-Orthodoxe priester was zaterdag zijn kerk aan het afsluiten toen iemand rond 16 uur het vuur op hem opende. De geestelijke raakte ernstig gewond in de buik en de borst. Er wordt bij de feiten niet uitgegaan van een terrorisme, maar eerder van een persoonlijk motief van de dader, die nog niet werd gevonden.