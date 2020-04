Sterrenchef wordt online instructeur: zo maak je een rijsttafel

Blaauw verzorgt de hoogwaardige ingrediënten. ,,In een box met verpakkingen met blauwe en rode labels”, aldus de sterrenchef. ,,In de ’blauwe’ zakjes zitten de koude gerechten, de crumbles en de toppings. In de ’rode’ de onderdelen van de rijsttafel die moeten worden opgewarmd in heet water.”

En zelfs dat moet op sterrenniveau. Daarom is de rijsttafelbox voorzien van een QR-code die toegang geeft tot de instructievideo van circa vier minuten. ,,En tot de beschrijving van de hele receptuur en Indonesische muziek”, aldus Blaauw die een rijsttafel voor 2,5 persoon voorschotelt. ,,Voor twee goede eters en drie bescheiden eters”, lacht hij.