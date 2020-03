Minister komt met gedragsregels tegen ov-tuig

De afgelopen dagen kwamen er signalen van mensen die zich misdragen in het openbaar vervoer, zoals het opzettelijk hoesten richting ov-medewerkers.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zegt dat sommige mensen het kennelijk niet snappen: „Daarom komen we met een protocol om te laten zien hoe je je moet gedragen.” De VVD-bewindsvrouw is woedend over het ov-tuig: „Er zijn mensen die denken dat het lollig is om iemand in het gezicht te hoesten. Onverantwoord en asociaal!”

Bussen en treinen juist nu belangrijk

De minister herhaalt de oproep om alleen met het openbaar vervoer te reizen als het nodig is. Ze stelt dat het laten rijden van bussen en treinen juist nu belangrijk is. „Een ic-verpleegkundige moet wel met het ov kunnen als de auto niet start in de ochtend”, geeft ze als voorbeeld. Een regeling waarbij alleen mensen met een vitaal beroep mogen reizen ziet de bewindsvrouw niet zo zitten: „Dan kom je in een ingewikkeld bureaucratisch proces waarbij gecontroleerd moet worden of iemand een vitaal beroep heeft.”