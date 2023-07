Springen, rennen en dansen: Amsterdam even internationaal epicentrum van recreatieve showsport

Het is een van de allergrootste sportevenementen ooit gehouden in de hoofdstad. Toch stuiten deelnemers vaak op glazige blikken, wanneer ze vertellen de komende week vrij te nemen voor de World Gymnaestrada 2023. Samen met 19.000 andere sportievelingen uit zestig landen. Meedoen is niet eens belangrijker dan winnen; meedoen is alles. „Het gaat om het plezier.”

Gymnaestrada-deelnemers hebben vier jaar keihard geoefend op een eigen show. Ⓒ ANP / HH