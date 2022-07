Dode op Curaçao mogelijk Leidenaar

De politie moet formeel de uitkomst van de lijkschouwing en identificatie afwachten voor definitief kan worden gemeld dat het de Zuid-Hollander betreft.

Er werd zaterdag een zoektocht ingezet omdat er aanwijzingen waren dat er een lichaam lag in ruig gebied ten zuiden van Seru Bientu, waar sinds woensdag Dresden wordt vermist. „Die werd gestaakt omdat het schemerig begon te worden”, meldt een woordvoerder van de lokale politie aan De Telegraaf. Reddingswerkers van politie, brandweer en defensie gingen de dag erna opnieuw op pad in de streek, die populair is bij wandelaars die moeilijk begaanbare paden willen nemen.

Politie op de locatie waar een overleden persoon is gevonden Ⓒ Umpi Welvaart

„Er was een onaangename geur waargenomen, en daar zijn we op afgegaan”, vervolgt de zegsman ter plaatse. „Zondag is er inderdaad een lijk aangetroffen, dat in verregaande staat van ontbinding verkeert. Technisch en forensisch onderzoek zal verricht worden, en daarna zal het lichaam buiten het gebied worden gebracht. Daar moeten we ook niet lang mee wachten gezien de toestand van het lichaam.”

Iedereen in de regio gaat ervan uit dat het daadwerkelijk om Dresden gaat. De Leidenaar ging dinsdag een wandeling maken in het westelijke deel van het eiland, in de buurt van Playa Jeremi, aan de kust, en de Christoffelberg. Toen hij niet terugkeerde, werd er alarm geslagen. De man is samen met zijn gezin op vakantie op Curaçao. Hij ging iedere ochtend wandelen met een van zijn kinderen, maar dinsdag ging hij alleen op pad. Na zijn vermissing waren er zorgen omdat hij maar een liter water bij zich had, in een gebied waar het zonder gps of kompas moeilijk is om je te oriënteren.

De woordvoerder kan nog geen harde bevestiging geven vanwege het proces dat nu gaande is. „Er zal een identificatie moeten worden gedaan, en er is ook een lijkschouwing die moet worden afgerond. Dus met exacte zekerheid kunnen we dat om die reden nog niet zeggen. Maar inderdaad, we hebben indicaties dat het om de persoon gaat die tijdens een volgen van een trail hier vermist is geraakt.”

De Curaçaose politie maakte vrijdag het signalement bekend van de Nederlandse toerist. Er werden twee foto’s vrijgegeven van de 1,92 meter lange Dresden, met de oproep voor iedereen op het eiland die relevante informatie had over de vermissing, dit te melden. Sinds woensdag werd al uitgebreid gezocht naar de man, ook door vrijwilligers, militairen en parkwachters. Er werd daarbij eveneens gebruikgemaakt van onder meer de helikopter van de Kustwacht en drones met warmtebeeldcamera’s van een lokale natuurorganisatie.