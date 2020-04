Basisopleiding politie ingekort

Dat zegt minister Grapperhaus (Justitie) vrijdagmiddag. „We hebben afspraken gemaakt over het stroomlijnen van de politieopleiding. Daarbij hebben we het onderwijs op een aantal punten efficiënter gemaakt, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit.”

De opleidingstijd gaat daarbij van drie naar twee jaar. De nieuwe agenten gaan meer leren ’on the job, in de praktijk’, zegt Grapperhaus. „Per saldo zal de opleiding op hetzelfde neerkomen, maar het voordeel is dat we meer mensen kunnen laten instromen.”

De afspraken zijn gemaakt na onderhandelingen tussen de minister, de korpsleiding en de politiebonden. Naast de verkorte opleiding komt er extra ruimte voor vervroegd pensioen voor agenten die lang het zwaarste en meest risicovolle politiewerk hebben gedaan.