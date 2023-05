Twee doden bij schietpartij in Duitse Mercedes-fabriek

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Mercedes heeft het incident bevestigd. Volgens de politie is er geen gevaar voor andere werknemers. Een man zou volgens Bild onder meer zijn teamleider hebben doodgeschoten, maar dat is nog niet bevestigd. Volgens Mercedes waren de betrokkenen in dienst van een externe dienstverlener.

De melding kwam om 07.45 uur binnen bij de politie. Er gingen veel hulpdiensten naar de fabriek. Twee helikopters, noodartsen en vele politieagenten rukten uit.

Sindelfingen ligt in de buurt van Stuttgart in de deelstaat Baden-Württemberg.