Een dode door koolmonoxide in Doesburg

Hulpdiensten zijn massaal naar de woning gekomen. Ⓒ Persbureau Heitink

DOESBURG - In een dubbele woning aan de Monseigneur Bekkerslaan in Doesburg zijn vanochtend drie mensen met ernstige gezondheidsproblemen aangetroffen. Een van hen is overleden, een moeder en haar kind zijn er nog ernstig aan toe.