Vrouw (18) tijdens uitlaten hondje te grazen genomen door overvallers

Het duo sloeg de jonge vrouw en nam haar tas en telefoon af. De politie zoekt dringend naar getuigen van de ’brute beroving’.

De 18-jarige was samen met een vriendin even na 19.00 uur op de Viottakade een rondje aan het lopen met de hond. Twee jongen fietsten voorbij. Net voorbij een punt waar aan de weg werd gewerkt, sprak een van de jongens het slachtoffer aan. Hij greep haar vervolgens bij de haren en trok haar op de grond. „Deze dader pakte haar tas af en de vrouw rende weg, maar ze kwam niet ver. Ze voelde iets zwaars tegen haar rug aankomen en viel opnieuw”, meldt een politiebericht.

Toen de vrouw weer opstond om weg te rennen voelde ze opnieuw een klap, nu tegen haar hoofd en wéér viel ze. „Haar telefoon werd afgepakt en ze kreeg ook nog klappen in haar gezicht van de tweede dader. Beide daders hadden messen bij zich.” De twee zijn in de richting van het Hugo de Grootplein weggefietst. Het slachtoffer hield er de nodige kneuzingen, blauwe plekken en krassen aan over. Ze is in het ziekenhuis gecontroleerd.

Signalement

Een van de verdachten is vermoedelijk nog maar 18 à 19 jaar oud, 1.80 meter lang en licht getint. Hij droeg een grijze korte broek en een rood vest met capuchon. Ook had hij een blauw mondkapje op en reed hij op een zilvergrijze damesfiets.

De andere dader is iets ouder, waarschijnlijk tussen de 25 à 30 jaar oud. Hij is donkerder getint dan zijn collega-overvaller.