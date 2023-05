65 Australische vrouwen krijgen gebruikte condooms per post

Het eerste incident werd op 20 maart bij de politie gemeld en het jongste incident afgelopen maandag. De politie van de staat Victoria meldt dat de meeste slachtoffers pakketjes ontvingen met daarin ook meerdere handgeschreven brieven. De post kwam aan op thuisadressen in het zuidoosten en oosten van Melbourne.

Bekijk ook: Man krijgt 3 maanden voorwaardelijk voor stiekem afdoen condoom

Wie de post heeft verstuurd, is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart en denkt dat er een link is tussen de vrouwen. De krant Herald Sun schrijft dat alle betrokken vrouwen in 1999 op dezelfde middelbare school in Melbourne zaten. De slachtoffers vermoeden dat de adressen uit een oud jaarboek zijn gehaald.