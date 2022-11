Premium Het beste van De Telegraaf

Oekraïners krimpen ineen bij vuurwerkknallen: ’Hou alsjeblieft rekening met ons’

HAARLEM/BEVERWIJK - Oekraïense vluchtelingen, al dan niet tijdelijk gehuisvest in Nederland, hebben last van het (illegaal) afsteken van vuurwerk. De onverwachte knallen doen hen denken aan de oorlogsituatie die zij in eigen land zijn ontvlucht.