’Relschoppers laten lelijkste kant van Nederland zien’

„Geweld hoort niet bij een democratie en het zou ook nooit een middel mogen te zijn voor mensen om zich te uiten”, zei Arib namens alle Tweede Kamerleden. „Er is geen enkele ruimte en geen enkel respect voor de wijze waarop de afgelopen dagen werd gevochten en geplunderd.” Ze noemt het ’schokkende beelden die de hele wereld overgaan’. „Het is niet het Nederland dat wij kennen. Het is niet het Nederland waarvan wij houden.”

Arib had ook aandacht voor mensen die zich wél keurig aan de maatregelen houden. „Gelukkig denkt de overgrote meerderheid in het land hier hetzelfde over en houdt zich zo goed en kwaad als het gaat aan de maatregelen.”