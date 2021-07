Netanyahu en gezin verlaten na 12 jaar ambtswoning in Jeruzalem

De nieuwe regering met Bennett is een maand geleden beëdigd. De anti-Netanyahu-coalitie telt acht partijen die samen 61 van de 120 zetels hebben in de Knesset, zoals het parlement heet. Na Bennett, een techmiljonair en voormalig minister van Defensie treedt zijn coalitiepartner Yair Lapid, centrumpoliticus en voormalig tv-presentator, in 2023 aan als minister-president.

Volgens Israëlische media had Netanyahu niet veel trek om snel na de beëdiging van de nieuwe regering uit de ambtswoning te vertrekken. Hij zou nog wat tijd nodig hebben om zijn spullen te pakken. De krant Haaretz meldde dat Bennett Netanyahu en zijn gezin die tijd gunde.

Israëlische media meldden dat Bennett vier dagen per week in de ambtswoning in Jeruzalem zal verblijven. Zijn gezin zou in Raänana in de buurt van Tel Aviv blijven wonen.

Netanyahu was premier van Israël in de periodes 1996-1999 en 2009-2021.