Gruwelijke crash ’snelste vrouw op 4 wielen’ onderzocht

Bij het uitlezen van de gegevens van het voertuig, de North-American Eagle Supersonic Speed Challenger, hoopt de politie te kunnen achterhalen wat er zo gruwelijk misging, meldt The New York Post.

Coureur en tv-presentatrice Combs racete dinsdagmiddag over de droge bodem van het meer in de Alvord-woestijn in Oregon toen haar auto met straalmotor crashte.

„Er was ook brand tijdens de crash”, aldus Brian Needham van de politie in Harney County. „Het is nog niet duidelijk of de auto van Combs iets heeft geraakt dat de brand kan hebben veroorzaakt.”

Combs was zich terdege bewust van de risico’s van het racen in een auto met straalmotor. Op sociale media, poste ze op 24 augustus. „Het lijkt misschien een beetje gek om rechtstreeks de vuurlinie in te lopen”, schreef ze. „Degenen die dat doen, zijn degenen die grote dingen bereiken. Mensen zeggen dat ik gek ben. Ik zeg bedankt”, schreef ze op Facebook.

In oktober 2018 vestigde Combs een nieuw snelheidsrecord van 483,2 mph (777 kilometer per uur), dat ze afgelopen dinsdag probeerde te verbreken.

Haar vriend en teamgenoot Terry Madden noemde haar „de meest geweldige geest die hij ooit heeft gekend”, zo schreef hij op Instagram. „Ik heb nog nooit zo veel van iemand gehouden als van deze geweldige vrouw”, zei Madden.