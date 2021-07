Stinkend wier bederft vakantievreugde op camping in Zeeland

Dat vertelt campinggast Leo Hilgerson aan Omroep Zeeland. „Eigenlijk alsof je een rot ei onder je neus hebt. Het is heel irritant”, omschrijft Hilgerson de stank.

„Met je surfplank of je kano zit je gelijk vast, dus je komt eigenlijk niet meer weg. We hebben allemaal tafeltjes buiten staan, iedereen zit lekker te genieten aan de kant van het water, maar dat is dus af en toe niet mogelijk.”

De kluwen wier zitten vol Japanse kruiskwallen. Door de toename van het wier komen er ook steeds meer kwalletjes. En dat betekent slecht nieuws voor de badgasten. Rijkswaterstaat zorgt er weliswaar voor dat de vaargeulen vrijgemaakt worden, maar dichter langs de kant kan wier welig tieren.

„Het is dit jaar erger dan andere jaren”, vertelt Carla Philippa van de camping de Zandkreek. „Het is in het voorjaar heel koud geweest zodat het wier veel later is gaan groeien. En het sterft nu ook veel later af. Omdat de camping nu lekker vol is en het lekker weer aan het worden is, hebben we er daarom meer last van. Heb alsjeblieft nog even geduld, we weten dat het weer aan het verdwijnen is.”