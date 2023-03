Hoekstra spreekt in Oekraïne met Zelenski over aanpak oorlogsmisdaden

Het bezoek was om veiligheidsredenen geheim gehouden. Bij de conferentie heeft Hoekstra een ’dialooggroep’ gelanceerd. Het gaat om een groep van landen en internationale organisaties die ervoor moet zorgen dat oorlogsmisdaden in Oekraïne worden opgespoord en geregistreerd, zodat een tribunaal later tot vervolging kan overgaan. Nederland neemt bij de ’dialooggroep’ een leidende rol.

„Het is ontzettend goed dat er zoveel steun is vanuit de internationale gemeenschap om tot waarheidsvinding en gerechtigheid te komen voor Oekraïne”, zegt Hoekstra. „Met zoveel inzet en zoveel goede ideeën is het wel cruciaal dat er sprake is van coördinatie en overzicht. Deze dialooggroep gaat daar een belangrijke en hoognodige rol in vervullen.”

Het is niet voor het eerst dat Hoekstra in Oekraïne is. Het afgelopen jaar bracht hij meerdere bezoeken aan het door oorlog getroffen land. Eind vorige maand bezocht hij samen met de Oekraïense minister Dmitro Koeleba (Buitenlandse Zaken) de Verenigde Naties in New York. Daar sprak een ruime meerderheid van VN-landen zich nogmaals uit tegen de Russische invasie.