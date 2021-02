Kerk van diversiteit & inclusie trekt een spoor van vernieling

Premium Binnenland

Limburgs ziekenhuis klaar met telefoontjes complotdenkers: ‘Belediging voor personeel’

Zuyderland, met ziekenhuizen in Heerlen en Geleen, gaat in de aanval tegen verspreiders van nepnieuws over patiëntenaantallen op Facebook. Het ziekenhuis roept op daar onmiddellijk mee te stoppen. „Het is een belediging voor het hardwerkende personeel.”