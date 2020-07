Het toetje voor de gast: een Tikkie

Gezellige avond gehad? Mooi. En dan nu graag even afrekenen bij de gastvrouw.. Ⓒ ANP/HH

Het mag weer; gezellig samen lang tafelen om het leven te vieren. Reden voor een keukenbedrijf om nou eens uit te zoeken hoe gastvrij de Nederlander is als het om visite aan de eettafel gaat. De (verontwaardigde!) reacties daarop vlogen De Telegraaf om de oren. ’Niet alleen het eten moesten we meebetalen, ook een deel van het gas dat was gebruikt, werd op ons verhaald.’