Spookrijder veroorzaakt ernstig ongeval op A67, twee gewonden

Het ongeluk gebeurde rond 0.45 uur toen een bestuurder tegen het verkeer in reed in de richting Eindhoven - Venlo. Hij botste frontaal op een tegemoetkomende auto. Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kon het ziekenhuis in de loop van maandagochtend weer verlaten.

De woordvoerster van de politie kon maandagochtend geen nadere informatie geven over de woonplaatsen van beide bestuurders. Volgens Brabantse media zou het ongeval zijn veroorzaakt door een Duitse automobilist, en de andere automobilist zou Brits zijn. Maar dat kon de woordvoerster niet bevestigen.

Het is nog niet bekend hoe lang de spookrijder al op de verkeerde weghelft aan het rijden was.