Duiker overleden in Zeeuwse Grevelingenmeer

DREISCHOR - Een duiker is zondagmiddag in de problemen gekomen in het Grevelingenmeer en overleden, meldt de veiligheidsregio. De persoon bevond zich ter hoogte van de Zuid Langeweg bij de Zeeuwse plaats Dreischor.