Poll NYT: Trump topfavoriet binnen Republikeinse Partij

Uit een peiling van de New York Times en het Siena College blijkt dat Trump de steun heeft van 54 procent van de Republikeinse kiezers. Daarmee ligt hij maar liefst 37 procentpunten voor op zijn naaste rivaal Ron DeSantis. De gouverneur van Florida ziet zijn campagne na een veelbelovende start steeds meer in het slop raken en heeft nog maar 17 procent van de Republikeinen achter zich staan.

De andere Republikeinen doen het nog veel slechter. Voormalig vicepresident Mike Pence trekt niet meer dan drie procent van de stemmen, even veel als Nikki Haley en senator Tim Scott.

Chris Christie, de Republikein die het meest kritisch is over Trump, ligt met een schamele 2 procent laatste in het Republikeinse veld.