Aso-asielzoekers voortaan niet meer van terrein af

Dat laat staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) weten. De HTL komt er in plaats van de ’aso-azc’s’ die eerder raddraaiers van de straat moesten houden. Er geldt in de HTL ’een streng gebiedsgebod’ om een strooptocht buiten te muren te voorkomen. De opvangcentra in Amsterdam en Hoogeveen legden overlastgevende asielzoekers in praktijk namelijk geen strobreed in de weg. Zij konden zich daar alsnog misdragen, vooral buiten de muren. In Amsterdam moest de politie zelfs dagelijks uitrukken.

Dat gaat in de toekomst anders, belooft Broekers-Knol. Het gebiedsgebod zal worden aangescherpt. In de praktijk betekent dit dat de bewoners alleen nog maar op het terrein van de HTL verblijven. Aan de bewoners van de HTL zullen op de locatie (winkel)faciliteiten en andere voorzieningen worden aangeboden, zodat er geen noodzaak is het terrein te verlaten. Boa’s zullen het gebiedsgebod handhaven.

Asielzoekers uit veilige landen

Broekers-Knol verwacht dat deze opzet wél succesvol is. „Dit is een lastige doelgroep, dus het vergt heel wat van een gemeente om deze te willen opvangen. We hebben goede afspraken gemaakt om overlast te voorkomen.” Het gaat vooral om lastpakken die net niet genoeg ellende uithalen om ze te vervolgen, maar die wel degelijk voor overlast zorgen. Vaak zijn dat asielzoekers uit zogenoemde veilige landen zoals Marokko, Algerije en Tunesië, die geen aanspraak maken op een verblijfsvergunning.

Eerder trok burgemeester Loohuis van Hoogeveen aan de bel omdat het aso-azc voor gigantisch veel overlast zorgde in zijn gemeente. Hij noemde die opzet zelfs ’mislukt’. De burgemeester kondigde aan niet verder te willen met de oude spelregels. Loohuis verwacht dat het met de HTL beter gaat. „Voor onze inwoners is het belangrijk dat zij geen overlast hebben. Ik heb er vertrouwen in dat dit met deze afspraken goed haalbaar is.”

CDA-Kamerlid Van Toorenburg is blij met de nieuwe poging, maar waarschuwt voor meer oplettendheid. „We hechten er wel aan dat beter dan tot nu toe de vinger aan de pols wordt gehouden of het werkt.” Volgens de christendemocraat toont het verleden aan dat aso-azc’s tot nu toe niet werkten. „Ze hebben hun deuren gesloten omdat het niet te doen was met de geboden randvoorwaarden. Dat mag niet meer gebeuren.”

Volgens VVD-Kamerlid Becker is dit een goede stap om overlastgevers ’binnen te houden’. „Hopelijk wordt hiermee een gevoelige slag toegebracht aan iedereen die denkt naar Nederland te kunnen komen om de boel te verstieren.”