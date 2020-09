Britse ambassadeur lovend over militairen NL: ’Jullie jongens zijn geweldig’

De afzwaaiende Britse ambassadeur Peter Wilson. „De Russische geheime dienst werd steeds risicovoller.” Ⓒ foto serge LIGTENBERG

Den Haag - De Britse ambassadeur in Nederland Peter Wilson (52) gaat ’Nexit’. Deze week verruilt hij zijn post in Den Haag voor een nieuwe standplaats in Rio de Janeiro. Met Brexit, een Russisch afluisterschandaal en de coronacrisis heeft hij er een onstuimige ambtstermijn opzitten. Toch is hij jaloers op zijn opvolger Joanna Roper. „Met de verkiezingen van 17 maart op komst gaat zij een hele interessante tijd tegemoet.”