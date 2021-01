Drietal opgepakt na opblazen auto agent in Vlissingen

In april 2020 werd het voertuig bij de woning van de agent in Vlissingen opgeblazen met een vuurwerkbom. Het incident zorgde voor onrust onder buurtbewoners, daarom werd het huis van de politieman per direct voorzien van camerabewaking. Ook volgde politieonderzoek.

Diverse getuigen werden gehoord, waarna twee personen uit Middelburg (20 en 25) in beeld kwamen. Tijdens het onderzoek werd de recherche geïnformeerd over diverse EncroChat berichten, die wezen naar een man (42) uit Goes en een man (45) uit Middelburg.

Doelbewust

De 20-jarige man werd zaterdag 2 januari in zijn woning in Middelburg gearresteerd. Hij is deze week voor de rechter-commissaris geleid en zit nog vast. Twee dagen later werd de Middelburger (25) in het huis van bewaring in Middelburg aangehouden. Hij zat vast voor een ander onderzoek.

Donderdag werd in Torentijd de Goesenaar aangehouden. Ook hij zat voor een ander onderzoek reeds binnen. Volgende week staat het verhoor gepland van de 45-jarige man uit Middelburg. De politie vermoedt dat sprake is van een doelbewuste wraakactie tegen de agent.