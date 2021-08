Compositietekening verspreid van verdachte van steken 12-jarige

Ⓒ Politie

DELFT - De politie heeft een compositietekening laten maken van de man die vorige week donderdag een 12-jarig meisje heeft aangevallen in een park aan de Van Rijslaan in Delft. Het meisje was rond 16.00 uur met een ander meisje in het park toen ze vanuit het niets door de man werd gestoken met een scherp voorwerp.