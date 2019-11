Verloren goudstaaf terug bij rechtmatige eigenaar

Ⓒ Politie Utrecht Stad

Utrecht - De goudstaaf die 15 november zoek was geraakt in Utrecht, is terug bij de eigenaar. De eerlijke vinder heeft contact opgenomen met de politie. Eerder deze week werd er een beloning van 25.000 euro uitgeloofd aan degene die het ’zeer waardevolle verloren object’ terug zou brengen.