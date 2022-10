Iedereen boven de 12 komende weken uitgenodigd voor herhaalprik

Het tempo waarin mensen een herhaalprik tegen het coronavirus kunnen krijgen, gaat omhoog. Alle mensen van 40 tot 60 worden volgende week uitgenodigd om een prikafspraak te maken, en „in principe de week erna” iedereen van 12 tot 40. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) donderdag gezegd.

Het gaat om veel mensen, en dus zal niet iedereen meteen de inenting kunnen krijgen, maar het betekent volgens Kuipers „dat mensen wel binnen nu en heel korte termijn die mogelijkheid krijgen.”

Iedereen van 12 jaar en ouder die de eerste prik of prikken heeft gehad, kan de herhaalvaccinatie krijgen. Die moet de afweer een oppepper geven. Mensen van 60 jaar en ouder, mensen met medische risico’s en zorgmedewerkers kregen de afgelopen weken voorrang. Volgens de meest recente cijfers, van afgelopen dinsdag, hebben bijna 1,3 miljoen mensen die herhaalprik laten zetten, onder wie ruim een derde van alle 70-plussers.

Bekijk ook: Iedereen zou afspraak kunnen maken voor herhaalprik tegen corona

Aantal positieve tests loopt op

Het aantal positieve coronatests loopt de laatste weken snel op. Omdat zelftests thuis niet worden meegeteld, kan het werkelijke aantal besmettingen nog hoger zijn. Of er maatregelen komen, hangt volgens Kuipers af van het aantal besmettingen en van hoe ziek mensen kunnen worden bij besmetting. Van de omikronvariant die nu rondgaat, worden mensen over het algemeen niet heel ziek. Beperkingen hangen ook af van hoe goed mensen beschermd zijn, en „dan helpt het vaccinatieprogramma heel erg, dat voorkomt besmettingen, het voorkomt ernstig ziek worden en het voorkomt waarschijnlijk ook langdurige klachten na besmetting.”

Vanwege de nieuwe golf is de zogenoemde thermometer, het alarmniveau van de overheid, een stapje gestegen. De impact van corona op de samenleving is niet langer ’laag’, maar ’verhoogd’. Onder meer de kinderopvang vraagt zich af wat die verandering betekent. Volgens Kuipers vraagt het om „een niveau van alertheid, wees je bewust dat de besmetting echt weer rondwaart in de bevolking, en dat dat leidt tot uitval van personeel bijvoorbeeld en tot verhoogde kans op besmettingen onderling.” De minister voegt eraan toe dat het „echt aan iedere branche en iedere situatie zelf is om te kijken: wat kan ik in deze situatie daaraan doen? Het is niet aan mij om dat in te vullen voor bijvoorbeeld de kinderopvang. Mensen weten heel goed wat er dan moet gebeuren.” Kuipers zegt dat hij mensen niet kan verplichten om mondkapjes te dragen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.