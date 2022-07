Minister Weerwind zwijgt over gratie Masmeijer

De oud-televisiepresentator was door een Belgische rechter veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de handel in cocaïne. Hij zat het laatste deel van die straf uit in Nederland en had nog anderhalf jaar voor de boeg. Via De Telegraaf bracht hij woensdag naar buiten dat hij gratie heeft gekregen en dus weer een vrij man is. Naar aanleiding daarvan ontstond ophef. Onder meer de Nederlandse Politiebond reageerde verontwaardigd.

Gratieverzoeken worden ter beoordeling voorgelegd aan de rechter en het Openbaar Ministerie. Op grond van hun adviezen neemt de minister voor Rechtsbescherming een besluit. In het geval van Masmeijer was de rechter positief over het gratieverzoek, maar het OM niet. Ook na de ophef en de roep om uitleg is D66-bewindsman Weerwind niet van plan om tekst en uitleg te geven.