Boosheid om geschminkt model in Afrikakostuum Bol.com

Op de website van Bol.com verschenen al een aantal negatieve 1-sterrenrecensies. En ook de Belgische auteur en opiniemaker Dalilla Hermans uit nu haar ongenoegen via Facebook, zo meldt Het Nieuwsblad. „Dit is heel ongepast. Zijn jullie je ervan bewust dat jullie racistische verkleedkleding verkopen met witte mensen in blackface als bijbehorende foto?”

’Niet verboden’

Bol.com reageerde daarop als volgt: „We begrijpen de controverse rondom dit onderwerp. Voorlopig weren we dit nog niet uit ons assortiment, mede omdat het (nog) niet volgens de wet verboden is. We vinden het niet aan ons om te bepalen wat goed en fout is en om te selecteren binnen ons assortiment. Maar we waarderen je feedback.”

Hermans kon zich niet in de reactie van de webwinkel vinden en deelde het op Facebook. „Ik ga hier niets over schrijven of verder over mededelen, want alles is al tot vervelens toe gezegd en uitgelegd, aldus de Belgische.

Wie het kostuum wel met vijf sterren kan waarderen, reageert dit: „Ik gebruik dit kostuum dagelijks om de buurtkinderen uit mijn tuin te houden. Zodra ze mij zien rennen ze onmiddellijk weg, zeer effectief!”

Enkele negatieve reviews onder het kostuum. Ⓒ SCREENSHOT BOL.COM