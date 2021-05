Femke Halsema: ’gevolgen’ voor Tofik Dibi na tweets over Israël

Dibi liet zich op 21 mei op Twitter uit over het Israëlisch-Palestijns conflict. De ambtenaar sprak daarbij zijn expliciete steun uit voor het boycotten van producten uit Israël en voor sancties tegen dat land. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. Daarop twitterde hij een foto van kakkerlakken, hetgeen in Joodse kringen veel pijn deed.

Tevens wenste hij Tweede Kamerleden die afgelopen weken op de foto gingen met de Israëlische vlag „in een door het Centrum Informatie en Documentatie Israël georkestreerde goedpraterijshow van misdaden tegen de menselijkheid” buikgriep toe als zij iets zouden gaan eten bij een van de ondernemers die sinds korte tijd hun terrassen weer mogen openen.

Gedragscode

Raadslid Annabel Nanninga (JA21) stelde de kwestie woensdag in de gemeenteraad aan de kaart. Zij wilde van burgemeester Femke Halsema, die in het verleden in haar hoedanigheid als Tweede Kamerlid van GL met Dibi in de GL-fractie samenwerkte, weten of de uitlatingen van Dibi door het stadsbestuur gedeeld worden en of deze in lijn zijn met de gedragscode voor ambtenaren.

Want hoewel ook ambtenaren recht hebben op de vrijheid van meningsuiting, is die wel beperkt. In de gemeentelijke gedragscode is opgenomen: „Dat komt omdat uitlatingen van jou als ambtenaar gezien kunnen worden als uitlatingen van het gemeentebestuur. Maar je bent geen bestuurder. Daarom moet je voorzichtig zijn met het openlijk geven van jouw persoonlijke opvattingen. Je kunt dus niet zomaar alles zeggen, schrijven of op sociale media zetten.”

Ook staat in de code dat ’de actualiteit en politieke gevoeligheid van het onderwerp’ moet worden meegewogen. „Ook zijn de actualiteit en politieke gevoeligheid van het onderwerp belangrijk. Je moet extra voorzichtig zijn bij onderwerpen die in het nieuws zijn, of waarvoor bij belangengroepen (lobbyisten) bijzondere belangstelling geldt. Discriminerende of racistische uitlatingen passen nooit bij het ambtenaarschap. Het maakt niet uit of je dat nu binnen of buiten werktijd doet.”

’Gesprek’

Burgemeester Halsema antwoordde Nanninga dat Dibi de gedragsregels heeft overtreden. „U heeft gelijk: de uitspraken die zijn gedaan, zijn niet conform de gedragscode. Dat betekent ook dat er gevolgen zullen zijn. Op dit moment is de ambtenaar niet beschikbaar, maar op het moment dat hij terugkeert, zal er een gesprek plaatsvinden met zijn leidinggevende in aanwezigheid van het Bureau Integriteit.”

Dibi heeft zijn omstreden Twitterberichten – die hij eerst afdeed als ’grapje’– inmiddels verwijderd. Dibi laat aan een D66-Statenlid op Twitter weten dat het ’twee ietwat groffe grappen’ waren ’die makkelijk verdraaid konden worden en blijkbaar door u ook persoonlijk konden worden opgevat’.

Hij kwam eerder in opspraak toen hij een foto twitterde van een scherpschutter waarbij hij de tekst plaatste: ’Ik tijdens de ramadan als jullie op een terrasje een drankje doen’.

Dibi werd in 2018 bestuursadviseur van stadsdeelvoorzitter Emre Ünver (GL), een jeugdvriend van Dibi. Volgens het stadsdeel is de sollicitatieprocedure destijds goed verlopen en werd Dibi vanwege zijn talenten verkozen boven de vijftig andere sollicitaties die binnen waren gekomen, meldde het stadsdeel destijds op vragen van De Telegraaf.