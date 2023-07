Wolf doodgeschoten door politie na aanval op schapenboer in Wapse

Dat meldt de politie. De wolf zou in een afgeschermd perceel aan de Ten Have in Wapse achter schapen hebben aangezeten. De eigenaar probeerde zijn schapen te beschermen en is door de wolf aangevallen. Hij zou in zijn arm zijn gebeten en is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De locoburgemeester van gemeente Westerveld heeft de agenten de opdracht gegeven de wolf af te schieten, zegt een woordvoerder van de gemeente. „Een dierenarts heeft dna afgenomen, BIJ12 is op de hoogte en de burgemeester is ter plaatse. We wachten nu af hoe het met het slachtoffer is.”

Het is voor zover bekend de eerste keer dat de wolf een mens heeft aangevallen sinds het dier weer in Nederland is.