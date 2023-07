Wolf doodgeschoten door politie na verwonden schapenboer in Wapse

Dat meldt de politie. De wolf zou in een afgeschermd perceel aan de Ten Have in Wapse achter schapen hebben aangezeten. De eigenaar probeerde zijn schapen te beschermen en is door de wolf gebeten. Hij zou in zijn arm zijn gebeten en is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De locoburgemeester van gemeente Westerveld heeft de agenten de opdracht gegeven de wolf af te schieten, zegt een woordvoerder van de gemeente. Aangezien de wolf een beschermd diersoort is, mag dit alleen als de burgemeester vindt dat de openbare veiligheid in het geding is. Dat gaat dan boven de beschermde status van het dier. „Een dierenarts heeft dna afgenomen, kennisorganisatie BIJ12 is op de hoogte en de burgemeester is ter plaatse. We wachten nu af hoe het met het slachtoffer is.”

Het is voor zover bekend de eerste keer dat de wolf een mens heeft verwond sinds het dier weer in Nederland is.

Een wolf op de Veluwe Ⓒ ANP

Afrastering tegen wolven in Wapserveen Ⓒ ANP / HH

Zeldzaam

Bioloog Freek Vonk noemt het voorval in Wapse ’uiterst zeldzaam’. Hij benadrukt dat een wolf niet zomaar een aanval inzet op een mens. „We weten nog niet precies wat er is gebeurd, dus we moeten terughoudend zijn om te spreken over een ‘aanval’. Deze situatie is zeer uitzonderlijk omdat wolven van zichzelf enorm verlegen en teruggetrokken zijn”, aldus Vonk tegenover De Telegraaf.

Tussen 2002 en 2020 hebben wolven in Europa en Noord-Amerika gezamenlijk slechts 14 mensen aangevallen, stelt Vonk. „Dat is dus in een periode van 18 jaar. Als je beseft dat er bijna 60.000 wolven in Noord-Amerika leven, en 15.000 in Europa, die allemaal hun leefruimte delen met honderden miljoenen mensen, dan kan je daaruit dus concluderen dat het echt uiterst zeldzaam is dat je door een wolf wordt aangevallen.”

Freek Vonk met wolf Ⓒ freek vonk

Pittige discussie

Sinds 2015 is de wolf terug in Nederland. Dit beschermde roofdier is tot heden voer voor een pittige discussie die Nederland verdeelt. Sommigen vinden het een mooi symbool voor de wilde natuur, anderen vinden het een moordlustig roofdier dat hier niets te zoeken heeft.

Vanuit de politie pleiten onder meer Wybren van Haga (BVNL) en Caroline van der Plas (BBB) ervoor dat de wolven weg moeten uit Nederland.

Afgelopen woensdag was er een urenlang debat plaats in de Gelderse Provinciale Staten over de wolf. Aangezien er op de Veluwe naar schatting ruim dertig tot vijftig wolven leven. De wolf is een beschermde diersoort en mag dus niet zomaar worden gedood. Het college wil lobbyen voor het omlaag brengen van die beschermde status, maar de coalitiepartijen zetten ook in op de definitie van de term ’probleemwolf’. Wanneer een wolf onnatuurlijk en gevaarlijk gedrag vertoont, is het makkelijker om het dier te laten doden.

Oppositiepartijen willen meer geld voor onder meer maatregelen om schapen te beschermen tegen de wolf. De Partij voor de Dieren (PvdD) hamerde tijdens het debat op het feit dat het Europese regels zijn die de wolf zijn beschermde status verlenen.

Mensen benaderen

Regelmatig is de wolf weer onderwerp van gesprek nadat het beest in de buurt komt van mensen of schapen gedood heeft. Op 16 juni werd bekend dat wandelaars in de buurt van Amerongen en de Leusderheide sinds eind mei met enige regelmaat een jonge wolf zien. Het dier benadert ook mensen die hun hond uitlaten. Het wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging krijgt dagelijks meldingen over deze wolf binnen, zei wolvenkenner Glenn Lelieveld. Hierbij werd wel benadrukt: het dier is niet agressief, maar wel nieuwsgierig.

In Doetinchem schrokken bewoners zich in april rot toen er plotseling een wolf door de stad huppelde en in een tuin een dutje ging doen. Wolvendeskundige Maurice La Haye benadrukte toen tegenover De Telegraaf dat de wolf in principe niet gevaarlijk is voor de mens.

Eén van de inmiddels vele wolven op de Veluwe Ⓒ ANP

Schapen zijn overigens wel vaak slachtoffer van de wolf. Zo werden op de Renkumse Heide in maart welgeteld 21 schapen doodgebeten.

Voor schapenboeren in Overijssel was 2022 een rampjaar. Nooit eerder werden in deze provincie zo vaak schapen gedood als dat jaar. 34 keer maakte het roofdier slachtoffers, waarbij minstens 60 schapen werden gedood.

Ter bescherming voor de wolf heeft de schaapsherder 2 extra honden om de kudde te beveiligen Ⓒ ANP / HH