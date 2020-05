Spionagethriller in Praag

Tsjechische leden van de ’Nachtwolven’, een Russische motorbende met internationale vertakkingen, leggen kransen bij de sokkel waarop het standbeeld van maarschalk Konev stond. Ⓒ Foto EPA

PRAAG - Rusland is woedend op Tsjechië. De directeur van het Russische Centrum voor Wetenschap en Cultuur in Praag, Andrei Kontsjakov, is door Tsjechische media aangewezen als de Russische spion die drie kritische politici zou hebben willen omleggen met behulp van het gif ricine.