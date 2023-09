Mona Keijzer is de premierskandidaat van BBB

Keijzer is premierskandidaat, maar kan ook zomaar in de Tweede Kamer eindigen. De net bij het CDA vertrokken oud-bewindspersoon is namelijk ook de nummer 2 op de lijst van BBB, achter partijleider Caroline van der Plas. „Ik ben echt ontzettend blij en trots dat Mona voor ons de Kamer in wil, maar ook, mocht BBB in een coalitie komen, bereid is minister-president te worden”, zegt Van der Plas. „Wij vinden haar een enorme kanjer.”

Van der Plas benaderde Keijzer in april al om actief te worden voor BBB, vertelt Keijzer. Toen zei ze nog nee. „Je stapt na 34 jaar niet zomaar over”, zegt de oud-CDA’er daarover. En ze wilde ook niet meer terugkeren in de politiek, vertelt ze. Daarna werd ze wel weer politiek actief, maar dan wel gewoon bij het CDA. Ze werd door haar partij in juni binnengehaald om mee te schrijven aan het programma voor de Europese verkiezingen van volgend jaar.

Video: hier wordt Mona Keijzer gepresenteerd als premierskandidaat BBB. Tekst gaat verder onder de video.

Maar in deze zomer zegde ze, uiteindelijk toch redelijk onverwacht, haar lidmaatschap van het CDA op. Het verhaal ging dat Keijzer de partij verliet omdat er binnen het CDA campagne werd gevoerd voor de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls om lijsttrekker te worden. Keijzer was in het vorige kabinet namens het CDA nog staatssecretaris op het ministerie van Economische Zaken, maar werd ontslagen nadat ze zich in De Telegraaf stevig uitsprak tegen de coronapas die het kabinet net had ingevoerd.

De eenmansfractie van BBB in de Tweede Kamer wordt in aanloop naar de verkiezingen ook flink versterkt. Met Pouw-Verweij, Eppink en Helder verviervoudigt de BBB-fractie in een klap. De drie Kamerleden hadden al bekendgemaakt dat ze niet meer in de Kamer terug zouden keren voor hun huidige partijen, maar nu maken ze bekend dat ze per direct de overstap maken.