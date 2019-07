Vriendinnen eindigen in ziekenhuis na squat-challenge

Tang (19) legt uit aan Chinese media dat ze tijdens een drie uur durende sessie de oefening aan het doen waren, om te kijken wie het het langste vol zou houden. Omstebeurt voerden ze de squats uit, om te zien wie de 1000 zou halen. Ook gaf ze toe zelf niet regelmatig te sporten en dat ze het doel samen spontaan hadden bedacht.

Een paar dagen later zijn beide jonge vrouwen opgenomen in het ziekenhuis omdat ze kampten met de gevolgen van ernstige overbelasting van de spieren. Tang belandde zelf op de intensive care afdeling, meldt Chongqing Evening News.

„Ik voelde me de derde dag niet zo goed toen ik wakker werd. Allereerst voelden mijn benen erg pijnlijk. Ik kon ze niet meer buigen”, vertelt ze aan de krant. „Daarna ging ik naar het toilet en kwam tot de ontdekking dat mijn urine net zo donker als thee was.”

Rhabdomyolyse

Vervolgens besloot Tang naar de eerste hulp van een lokaal ziekenhuis te gaan, wat niet zo gemakkelijk ging. Volgens de studente had ze zo’n pijn aan haar benen dat haar vriend haar niet kon optillen. Uiteindelijk is ze heel langzaam op eigen kracht naar het ziekenhuis gelopen, waarna de dokter vaststelde dat ze last had van rhabdomyolyse, een overmatige afbraak aan spierweefsel. Hierdoor komt er myoglobine (stofje afkomstig van de afgebroken spiercellen, red.) in de urine terecht.

Niet alleen Tang, maar ook haar vriendin werd opgenomen in een ziekenhuis. Ze had dezelfde symptomen en kreeg dezelfde diagnose. Uiteindelijk mocht Tang na tien dagen herstellen weer naar huis.