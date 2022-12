Ketamine als medicijn voor alcoholisten? Deze universiteit zoekt het uit

Onderzoekers aan de Universiteit zijn bezig met een experiment dat moet uitwijzen of ketamine in combinatie met therapie een oplossing kan zijn om het hoge aantal alcoholisten in het land langer nuchter te houden, meldt BBC.

Hoewel ketamine bekend staat als een veelgebruikte partydrug, heeft het een effectief verdovende werking waardoor het gebruikt wordt als pijnstiller. „We hebben dringend nieuwe methodes nodig om alcoholisme aan te pakken”, zegt professor Ceila Morgan tegen BBC. „Alcoholproblemen treffen niet alleen het individu, maar ook families, vrienden en gemeenschappen. Het aantal gerelateerde sterfgevallen is sinds de pandemie daarnaast nog verder gestegen”, voegt ze toe.

Drie op de vier mensen die zijn behandeld vanwege alcoholisme, beginnen binnen een jaar weer hevig te drinken, aldus de wetenschappers. Uit eerder onderzoek van de universiteit is gebleken dat ruim 86% van de alcoholisten die als proef met de ketamine werden behandeld erin slaagden om in de eerste maanden na hun behandeling nuchter te blijven. Mocht het onderzoek ook in de volgende fase slagen, wordt deze behandeling mogelijk vergoed door de verzekering.

De universiteit trekt welgeteld 2,4 miljoen pond uit voor het onderzoek.