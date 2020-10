Twitter: Trump misleidt met claim dat hij immuun is voor corona

Volgens Twitter schendt Trump hiermee de regels van het bedrijf tegen het verspreiden van misleidende en mogelijk gevaarlijke informatie over corona.

De president had ook in een interview met Fox News gemeld dat hij denkt immuun te zijn. Hij was 1,5 week geleden positief getest en verbleef daarna drie dagen in een ziekenhuis.

Zaterdag hield hij weer een toespraak en komende week wil hij weer op verkiezingscampagne.