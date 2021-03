Minister en voormalig verkenner Ollongren (D66) heeft corona

Ollongren zou donderdagochtend in haar rol als verkenner VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag ontvangen voor een tweede ronde gesprekken voor de formatie van het kabinet. Ze was daarvoor zelfs al op het Binnenhof, maar liep alsnog haastig weg. Ze werd vastgelegd op een foto, waarop ook de documenten in haar hand zichtbaar werden. Daarin gaat het onder meer over een ’functie elders’ voor CDA’er Pieter Omtzigt, en de onderhandelingstechniek van CDA-leider Wopke Hoekstra. Na woedende reacties legden Ollongren en haar collega Jorritsma hun functie als verkenner neer.

Kajsa Ollongren (D66) verlaat de Stadhouderskamer na een positieve uitslag van een coronatest. De verkenners hebben gesproken met alle zeventien beoogde fractievoorzitters over mogelijke regeringscoalities. Als volgende stap houden de verkenners afzonderlijke gesprekken met Mark Rutte en Sigrid Kaag. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Verkenning mogelijk digitaal verder

Annemarie Jorritsma liet eerder weten aan Kamervoorzitter Khadija Arib dat alle lijsttrekkers die bij haar en Ollongren zijn langs geweest zich ook moeten laten testen op het coronavrius.

Volgens de RVD heeft premier Mark Rutte „besloten tot een grotere terughoudendheid bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten.”

„De vergaderingen van de ministerraad kunnen volgens de coronarichtlijnen worden gehouden, maar uit voorzorg is besloten om vergaderingen van de ministerraad voorlopig via communicatietechnologie te laten plaatsvinden”, aldus de RVD.

De VVD-politica stelt dat het kabinet zich netjes aan de coronaregels heeft gehouden. Bij niet-nauw contact met iemand met corona hoeven mensen niet in quarantaine, zegt ze.

Maandag maakte staatssecretaris Keijzer al bekend dat zij positief was getest op corona. Zij zat vrijdag nog in de ministerraad met het grootste deel van het kabinet. Alle aanwezigen moesten zich daarom ongeveer vijf dagen later laten testen, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Rutte negatief

Rutte heeft zich zelf ook laten testen, die uitslag was negatief. Er wordt nog gekeken of hij vanwege zijn verkenningsgesprek met Ollongren op maandag ook een nieuwe test moet doen.

Omdat niemand langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van Keijzer was geweest, moest volgens de regels niemand in quarantaine en waren de bewindspersonen ook niet verplicht om de uitslag van de test thuis af te wachten.

Bekijk ook: Mona Keijzer besmet met het coronavirus

Ollongren ging daarom maandag gewoon aan de slag als verkenner en ontving in die hoedanigheid afgelopen maandag en dinsdag maar liefst 17 lijsttrekkers in de Stadhouderszaal op het Binnenhof. Al die lijsttrekkers en Jorritsma vallen nu in dezelfde categorie als de bewindspersonen begin deze week na de besmetting van Keijzer: langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte met een besmet persoon, maar wel op 1,5 meter. Ook voor hen zou dan volgens de RIVM-richtlijnen gelden dat ze zich ongeveer 5 dagen later moeten laten testen, maar niet in quarantaine hoeven.

PvdA-fractieleider Lilianne Ploumen gaat dat desalniettemin toch doen. „Ik heb geen klachten, maar uit voorzorg laat ik me dit weekend testen en ga ik – tot er een uitslag is – in quarantaine”, meldt ze op Twitter.