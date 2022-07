Premium Het beste van De Telegraaf

Sri Lankaans feest vanwege opstappen president van korte duur

Door onze redactie buitenland

Demonstranten eten kiribath, een soort rijstebrij, om het aftreden van president Rajapaksa te vieren. Ⓒ Foto AFP

Colombo - Met vuurpijlen en rotjes vierden de demonstranten in Sri Lanka het chaotische vertrek en vooral het uiteindelijke aftreden van president Gotabaya Rajapaksa. Wie het zich kon veroorloven nuttigde het traditionele feestmaaltje kiribath, een soort rijstebrij, maar alles wel in het besef dat de economische malaise in hun land nog niet voorbij is. Landen in de regio kijken met angst en beven toe want veel van de ingrediënten die Sri Lanka aan de bedelstaf brachten, kunnen ook hen treffen.