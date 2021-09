In totaal 101 demonstranten aangehouden bij Waku Waku

Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma had besloten dat de demonstratie niet meer op het Vredenburg mocht worden gehouden en moest worden verplaatst naar het Jaarbeursplein. De locatie voor het door de gemeente gesloten restaurant - dat gasten niet wil controleren op coronabewijzen - leverde met de demonstranten gevaar op voor verkeer en openbare orde. Ook wilde de gemeente dat horecazaken rondom Waku Waku weer normaal hun werk konden doen.

Tientallen demonstranten hielden zich niet aan het verbod en weigerden na meerdere sommaties te vertrekken of zich naar de alternatieve locatie te verplaatsen. Daarop werden zij in meerdere stadsbussen afgevoerd. Enkelen werden apart met handboeien in politiebusjes vervoerd, omdat zij zich tegen hun arrestatie verzetten.