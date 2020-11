Illegale bommen in woonwijken

Bestellen gebeurt door een privébericht te sturen. De politie, die deze groepen ook kent en infiltreert, kan daarin niet meekijken. „Het doet ook wel denken aan drugshandel”, zegt politiewoordvoerster Ellen Prummel van de regio Oost-Nederland.

De illegale bommen liggen vaak opgeslagen in schuurtjes en kelderboxen in woonwijken. Afgelopen weekeinde nog troffen agenten 800 kilo aan in een opberghok onder een flat in Geldrop. De politie roept mensen op om het te melden als ze iets zien.

„Je wil echt niet dat je buurman honderden kilo’s vuurwerk in zijn tuinhuisje heeft.”

De hoeveelheid die wordt gevonden is groter dan ooit rond deze tijd van het jaar. Met name in Oost-Nederland loopt de teller flink op.