België: negatieve coronatest verplicht bij grenscontrole

Buitenland

België weert vliegtuigen en treinen uit Verenigd Koninkrijk

In navolging van Nederland verbiedt ook de Belgische regering alle vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ook de treinen van Eurostar vanuit Londen mogen België niet meer in. Het inreisverbod gaat zondag om middernacht in en is in eerste instantie 24 uur van kracht, melden Belgische media.