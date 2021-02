Na zes jaar verdwijnen zwaarbewapende militairen uit Belgische straatbeeld

De militairen hebben hun plunje al gepakt op het vliegveld van Brussel-Charleroi en in de Europese wijk van Brussel, zegt minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) in de krant Le Soir. ,,Op 1 april zijn de andere luchthavens, stations en metro's aan de beurt. In juni volgen de ambassades, eveneens in fasen.” In de Joodse buurt van Antwerpen blijven de militairen het langst.

Zwaarbewapende soldaten waren sinds de aanslagen op de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo in Parijs in 2015 een vertrouwd gezicht op straat. De dreiging was destijds groot en de Belgische politie had de mankracht niet om alle mogelijke doelwitten van moslim- of andere terroristen te bewaken. De noodzaak werd nog onderstreept door de aanslagen op de Parijse concertzaal Bataclan later dat jaar en die op de luchthaven en een metrostation van Brussel in 2016.

De politie kan de bewaking zelf nu prima aan, verzekert Verlinden. Het leger vroeg er al geruime tijd om zich weer aan zijn eigen werk te kunnen wijden.