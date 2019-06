Ex-hartpatiënt: ’Napijn fikse tegenvaller’

Met de Tulleken-techniek wordt de bypass niet gehecht, maar bij het hart met permanente knijpertjes vastgeklikt.

Meneer Westerweel (77) uit Drenthe had lang forse napijn van zijn drievoudige bypassoperatie van nu ruim vijf jaar geleden. Alles ging technisch goed, zegt hij. Hij is goed hersteld. „Alleen was me van tevoren niet gezegd dat ik zó lang last zou kunnen houden van mijn borstbeen. Dat was een flinke tegenvaller.”