Optimisme op verkiezingsavond CU

„In Rotterdam zitten we in het college, het is knap dat we met die campagne een zetel hebben binnengehaald”, aldus vicepremier Carola Schouten, met de partijtop aanwezig in restaurant First Class in Amersfoort.

De kleinste regeringspartij, met 26.165 leden en al vier landelijke verkiezingen op rij met vijf Kamerzetels werkend, rekende vooraf lokaal op een stabilisering van het aantal gemeenteraadszetels na een record in 2014.

Harde campagne

Naast de traditioneel getrouwe CU-gemeenten in de Veluwe, zette de partij in op groei in middelgrote steden zoals Rijswijk en Maastricht en rekende op behoud van steun in Bunschoten-Spakenburg en Oldebroek. In Amsterdam en Utrecht kwamen haar zetels onder druk, in Rotterdam was lokaal hard campagne gevoerd, wat leidde tot bijna 3% winst.

Ruim 3500 kandidaten stonden voor de 22 jaar oude fusiepartij (GPV/RPF) op de gemeentelijst, die naast lokale zaken het accent legden op het ’christelijk-sociale’, de betaalbare woningen, jeugdzorg en veiligheid. De partij is sterk lokaal geworteld: zij telt meer lokale kiezers dan landelijke.

Tijdens de landelijke partijbijeenkomst in Amersfoort ging het gesprek al snel weg van alle lokale issues naar de oorlog in Oekraïne. Meerdere prominente partijleden bezochten afgelopen dagen grensgebieden in Roemenië en Polen. Die ervaringen sloegen over. „Eindelijk zie je dat mensen in Nederland zich verenigen en even over hun tegenstelling stappen. Het geeft een warm gevoel dat die politieke polarisatie van voor de Russische invallen wat is gedempt”, aldus een partijlid.

Vluchtelingen

Partijleider Gert-Jan Segers omarmde de ’grote betrokkenheid’ met de vluchtelingen uit Oekraïne en hoe partijleden huis en haard openstellen voor vluchtelingen.

Stemmen doen partijleden naar eigen zeggen meer dan afgelopen jaren om de vrijheid in Nederland te kunnen beschermen. Voor de CU staat daarbij lokaal ook weer het behoud van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen op het spel. „Cruciaal voor onze nationale veiligheid”, zeggen ze, maar voor het kabinet is sluiting ’een serieuze optie’.

Het ging bij de leden ook snel over de ’de eigen portemonnee’. CU-leden bijeen in Amersfoort waarderen nu vooral het steuntje in de rug vanuit het kabinet voor sociale minima vanwege de enorm gestegen energierekening. Minima krijgen via gemeenten inmiddels €800, van ’onze’ minister Carola Schouten, verantwoordelijk voor Armoedebeleid), benadrukten ze.

„Energiearmoede is een van de belangrijkste thema’s geworden. Het speelt al jaren, maar het komt nu sterker naar boven”, zegt Hans Bol, fractieleider in Amersfoort en ondernemer in ruste. „Lokaal proberen we binnen de middelen die er zijn accenten te verschuiven om de minima te ontzien.” Dat wordt met beperkte lokale middelen meer dan ooit van belang, zegt ondernemer Ruud Kraan.

Partijleider Segers waarschuwde evenwel voor de financiële pijn die nog moet komen. Het komt nu aan op saamhorigheid, benadrukte hij.